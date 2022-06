Internationale studenten en mensen uit het buitenland die in Nijmegen komen werken, krijgen binnenkort extra hulp van de gemeente Nijmegen. In Huize Heyendael, het kasteeltje bij het Radboudumc en de Radboud Universiteit, komt vanaf deze zomer een centrum waar zij terechtkunnen voor informatie en regelzaken rond hun verblijf in Nederland.

Zo kunnen zij zich hier inschrijven bij de gemeente Nijmegen, horen zij hoe ze hun zorgverzekering moeten regelen en krijgen zij informatie over het openen van bankrekeningen. "Op dit moment moeten mensen die tijdelijk in Nijmegen komen wonen, nog te veel verschillende loketjes af om zich te settelen. Ze moeten naar de stadswinkel om zich in te schrijven, weer ergens anders moeten ze heen om huisvesting te regelen. Dat kan makkelijker. Straks kunnen zij op één centraal punt terecht", zegt wethouder Monique Esselbrugge. De gemeente werkt hiervoor samen met de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), de provincie Gelderland, de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en The Economic Board. De bedoeling is dat steeds meer diensten zich vestigen in het Lifeport Welcome Center, zoals het punt heet. Zo kunnen internationale werknemers en studenten er op termijn mogelijk ook terecht voor belastingadvies, verzekeringen en trainingen. Doel is volgens de gemeente om een aantrekkelijke plek te blijven voor bedrijven die hoogopgeleid, internationaal personeel zoeken. 'Een centraal dienstverleningspunt kan helpen bij het behoud van kenniswerkers', aldus de gemeente. Vanaf januari wil de IND er ook hulp aanbieden aan iedereen die voor langere tijd in Nederland wil komen wonen. Een definitief besluit daarover volgt nog. Ook asielzoekers kunnen er dan terecht.