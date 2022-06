De politie is woensdagochtend in Nijmegen op zoek naar tassen die zijn achtergelaten door vier verdachten. De inhoud ervan zou gevaarlijk zijn, maar over wat er dan precies inzit doet de politie verder geen mededelingen. Er is een Burgernetbericht uitgestuurd.

Waarvoor de verdachten gezocht worden is ook niet bekendgemaakt, noch of zij inmiddels zijn aangehouden. Hoe de tassen of zakken eruit zien, wil de politie ook niet kwijt. "We kunnen er verder echt niets over zeggen op dit moment", zegt een politiewoordvoerder. Ook wil zij niet zeggen in welk gebied wordt gezocht.

Wel bevestigt de politie dat er een link is tussen de helikopter die in de nacht van dinsdag op woensdag boven de stad cirkelde, en deze zaak. Wat die link is, zegt de politie niet.

De eerste meldingen over de cirkelende helikopter verschenen rond middernacht op Twitter. Het viel bewoners op dat de helikopter soms laag vloog, dan weer hoog en soms ook het eigen licht dimde.

Even later hoorden bewoners ook politiesirenes. "De heli bleef aanhoudend rondjes vliegen op een paar 100 meter, boven Hatertse Hei en Goffert", zegt buurtbewoner Rosalie Thomassen. "Later ook nog boven Brakkenstein en Heyendaal. Er stonden rechercheurs of agenten in burger op de hoek van de Heidevenstraat te posten en ik zag voortdurend politieauto's heen en weer rijden door de straat."

Andere buurtbewoners bevestigen de nachtelijke onrust in de wijk tussen de Sint Jacobslaan en de Oude Molenweg.

Auto scheurt over Oude Molenweg

Even verderop vertellen buurtbewoners dat ze vannacht wakker werden van de helikoptergeluiden. "Toen ik naar buiten keek, zag ik een auto met een rotvaart vanuit de Van Peltlaan( hier komt de Heidevenstraat op uit, red.) de Oude Molenweg overscheuren. Hij vloog rechtdoor de St. Annastraat over het fietspad op."

Dat fietspad aan de overkant is over een lengte van enkele meters afgezet met een hekwerk, zodat er alleen een doorgang voor (brom-)fietsers overblijft. Een van de buurtbewoners was dan ook verbaasd over de route die de auto koos. "Ik zei nog dat je voor zo'n manoeuvre goed moet kunnen rijden." De auto verdween via het fietspad van de Houtlaan rechtsaf de Burggraafstraat in.

Ook in Druten werd de helikopter gezien.

De politie kwam woensdagochtend met een korte verklaring via Twitter. "Het klopt inderdaad dat de politiehelikopter vannacht is ingezet ter ondersteuning van de collega's op de grond. Verdere informatie kunnen we aangaande het onderzoek niet geven", luidt de reactie op de vraag wat de helikopter boven Nijmegen deed.