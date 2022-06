De puntgave glazen schaal die afgelopen januari gevonden werd tijdens archeologische onderzoeken op De Winkelsteeg in Nijmegen, is de komende weken te zien op het stadhuis.

'Een topstuk dat het verdient in een museum te worden getoond'. Zo noemde Pepijn van de Geer het blauwe schaaltje in januari, nadat het opgegraven werd tijdens de onderzoeken bij De Winkelsteeg. Van de Geer leidde die onderzoeken in de aanloop naar de komst van 500 tijdelijke woningen.

Puntgaaf is het schaaltje van Romeinse makelij nog, dat als drinkkom gebruikt werd. Het schaaltje is niet het enige voorwerp dat verscholen lag onder De Winkelsteeg.

Onder het maaiveld

Het was al bekend dat er resten van een nederzetting onder het maaiveld lagen. Zo'n veertig jaar geleden is er een grafveld gevonden. Daar kwamen de archeologen grafgiften tegen. De doden kregen in die tijd spullen mee voor het hiernamaals: kruiken, bekers en soms sieraden.

Het blauwe schaaltje is de meest in het oog springende vondst, en daarom brengt de gemeente Nijmegen het nu in de openbaarheid door het te exposeren in de hal van het gemeentehuis. Tot en met 24 juni is de opgraving te Van 09.00 tot 17.00 uur