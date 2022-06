Aanschuiven op de snelweg A50. In beide richtingen is het verkeer dinsdagochtend vastgelopen.

Van Arnhem richting Nijmegen begon het filerijden vlak na knooppunt Bankhoef. Door een kapotte vrachtwagen was hier de rechterrijstrook afgesloten voor verkeer. Vlak na 9.00 uur veroorzaakte dit 50 minuten vertraging. Even voor 10.00 uur was de rij 6 kilometer lang, de vertraging bedroeg nog zo'n 16 minuten.

De andere kant op was sprake van een half uur stremming. Waardoor het verkeer hier over een lengte van 11 kilometer opstroopte, is niet precies duidelijk.

Rond 10.30 uur waren beide files opgelost.