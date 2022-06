Hij werd na de laatste competitiewedstrijd al uitgezwaaid door een goedgevuld Goffertstadion. Maar drie weken later kreeg Édgar Barreto nogmaals een speciaal afscheid van de NEC-aanhang. Fanatieke supporters brachten hartje Nijmegen een sfeervol eerbetoon aan de afzwaaiende voetballer.

Vuurwerk. Fakkels. Gezang uit tientallen supporterskelen. Terrasmensen, bioscoopgangers en andere binnenstadsbezoekers moeten zich vrijdagavond even in een voetbalstadion hebben gewaand in plaats van in Nijmegen-centrum. Oorzaak: een spontaan ingelast afscheid voor NEC-icoon Édgar Barreto.

Tientallen aanhangers van de Nijmeegse eredivisionist togen aan het begin van dit weekend naar de hoek van Marikenstraat en Mariënburg om de afscheidnemende Paraguayaanse middenvelder te bedanken. Barreto (37), werd staand op de trapjes voor de Arsenaalpoort nog één keer toegeklapt en toegezongen, op de klanken van het liedje dat al zo vaak voor hem door het Goffertstadion schalde: 'Que VIVA Barreto'.

De 37-jarige middenvelder beëindigde na het afgelopen Eredivisie-seizoen zijn voetbalcarrière. Hij had zelf eigenlijk nog wel langer doorgewild, maar kreeg geen nieuw contractvoorstel van NEC. Daarmee kwam een eind aan de loopbaan van de zestigvoudig international van Paraguay. Hij speelde verdeeld over twee periodes (2004-2007 en 2020-2022) in totaal 150 wedstrijden in NEC's rood-groen-zwart.

De Nijmeegse voetbalclub zwaaide zijn icoon na de laatste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard op 15 mei al officieel uit. Toen werd eveneens afscheid genomen van aanvoerder Rens van Eijden (34) die de schoenen eveneens aan de wilgen hangt.