De kogel is door de kerk: na maanden onderhandelen heeft Nijmegen een nieuw stadsbestuur. GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 vormen definitief de nieuwe coalitie.

De partijen presenteren donderdag het coalitieakkoord met daarin hun plannen voor de komende vier jaar.

De coalitievorming verliep niet zonder slag of stoot. Op advies van informateur Heleen de Boer (GroenLinks) gingen de partijen begin april eerst óók met de PvdA het gesprek aan.

Al na anderhalve week klapten de onderhandelingen. De Stadspartij - die van drie naar zeven zetels groeide - en D66 wilden niet verder praten over een coalitie met óók de PvdA. GroenLinks, met negen zetels de grootste partij, zag een nieuw gemeentebestuur met alleen D66 en de Stadspartij niet zitten, maar bond later in.

De drie partijen gingen om tafel onder leiding van formateur Bram van Ojik, oud-fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Ook voerden ze gesprekken met inwoners, geleid door voormalig CDA-wethouder Ronald Migo. Inwoners konden ideeën inbrengen voor het coalitieakkoord.

De presentatie is donderdag om 11.00 uur in vergaderruimte Meneer Vos aan de Winkelsteegseweg. Hierbij stellen de partijen ook hun kandidaat-wethouders voor.