Een auto is vrijdag vlak na middernacht op de Marialaan in Nijmegen tegen een geparkeerde auto gereden en over de kop geslagen.

De auto is vervolgens op de kop blijven liggen. De bestuurder is zelf uit het voertuig geklommen en door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig van de bestuurder en de geparkeerde auto zijn zwaar beschadigd geraakt en door een bergingsbedrijf meegenomen.