Groente en fruit voor iedereen, en zo nodig gratis. Nog voor het nieuwe stadsbestuur gepresenteerd is, lijkt een van de Nijmeegse speerpunten voor de komende vier jaar bekend. Alle inwoners moeten gezond kunnen eten, desnoods met hulp van de gemeente.

Het is niet de bedoeling dat het stadsbestuur aan alle inwoners gratis gezond voedsel gaat uitdelen. Inwoners die niet genoeg geld hebben voor verse groente en fruit, moeten daarvoor wél bij de gemeente kunnen aankloppen. De Voedselbank en de Vincentiusvereniging zouden - dankzij subsidies - wekelijks gezonde pakketten moeten kunnen uitdelen aan degenen die het nodig hebben.

Dat is het plan waarmee gemeenteraadspartij CDA ook de handen op elkaar lijkt te krijgen van het nog te vormen Nijmeegse stadsbestuur. GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 zijn dicht bij een nieuwe coalitie. Vrijdag gaven zij oppositiepartijen de kans mee te praten over de toekomst van de stad. Daarbij bleek het groente-en-fruitvoorstel van het CDA kansrijk.

"Groente en fruit is niet goedkoop. Wij willen dat het voor iedereen bereikbaar is en blijft, en vinden dat de gemeente dat moet regelen. Gelukkig reageerden GroenLinks, de Stadspartij en D66 heel positief", zegt CDA-fractieleider Marjolijn Mijling. "Het zou heel mooi zijn als dit punt daadwerkelijk onderdeel wordt van het nieuwe coalitieakkoord. Zo niet dan zullen wij een amendement indienen om dat alsnog te regelen."

17.000 Nijmegenaren onder armoedegrens

Volgens Mijling leven ruim 17.000 Nijmegenaren onder de armoedegrens en hebben nog eens duizenden werkende inwoners momenteel moeite rond te komen. Daardoor zou het voor die mensen lastig worden gezond te blijven eten en hun kinderen dagelijks twee stuks fruit mee naar school te geven.

Het groente-en-fruitplan gaat vermoedelijk ruim 100.000 euro per jaar kosten. Of het idee daadwerkelijk in het coalitieakkoord komt, is onbekend. De partijen die daarover onderhandelen, laten bij monde van GroenLinks-leider Quirijn Lokker weten er nu niets over te willen zeggen. "Wij reageren liever nog nergens inhoudelijk op", zegt hij. "Alleen straks in zijn geheel."

Toekomstvisie

Met die laatste zin doelt Lokker op volgende week donderdag, 9 juni. De nieuwe coalitiepartners hopen zichzelf en hun toekomstvisie voor Nijmegen dan te presenteren.

CDA-fractievoorzitter Mijling zegt benieuwd te zijn of haar groente-en-fruitplan daadwerkelijk een plaats krijgt in het coalitieakkoord. "Ze zeggen enthousiast te zijn. Maar blijft het alleen bij woorden en sluiten de gelederen van het nieuwe stadsbestuur zich? Of staan ze echt open voor samenwerking met de oppositie? Dit is een mooie test."