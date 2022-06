Een geldbedrag van 1 miljoen euro en een gouden medaille. Die krijgt de Vlaamse sterrenkundige Conny Aerts, hoogleraar in Nijmegen, voor het onderzoek naar aardbevingen van de zon en van sterren.

Ze deed dit prijswinnende onderzoek samen met de Amerikaan Roger Ulrich en de Deen Jørgen Christensen-Dalsgaard, met wie ze de prijs deelt. De zogeheten Kavli-prijs voor astrofysica wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren.

Satellieten

Aerts, die behalve in Nijmegen ook lesgeeft aan de universiteit van Leuven, bestudeert het inwendige van sterren aan de hand van bevingen aan hun oppervlak. De Belgische is een groot promotor van de inzet van satellieten om sterren te onderzoeken. Dit heeft tot een schat aan nieuwe ontdekkingen geleid over de massa, omvang, chemische samenstelling en leeftijd van sterren.

De hoogleraar schreef eerder hét studieboek over asteroseismologie. Ook is ze fervent voorvechter van genderbalans in de wetenschappelijke wereld.

In 2020 won ze de Excellentieprijs, zeg maar de Vlaamse 'Nobelprijs' en sinds vorig jaar is ze lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).