Een automobilist is woensdagmiddag onwel geworden tijdens het rijden op de Hatertseweg in Nijmegen, waarna de vrouw met haar auto van de weg raakte en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 14.00 uur in de buurt van de Hatertsebrug. Er rukte meerdere hulpdiensten uit, waaronder de ambulance en de politie. Zij hielpen de vrouw en haar hond - die ook aanwezig was - uit de auto. Hoe de vrouw onwel is geworden is niet bekend. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De hond is opgevangen door de politie. De Hartertsebrug werd tijdelijk afgesloten totdat de zwaar beschadigde auto door een berger werd weggesleept.