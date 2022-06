De opening van watersportcentrum Het Bastion op stadseiland Veur Lent loopt opnieuw maanden vertraging op. Door de oorlog in Oekraïne kunnen sommige bouwmaterialen veel later geleverd worden dan gepland.

Watersporters kunnen daardoor naar verwachting pas dit najaar gebruikmaken van het gebouw. De officiële opening volgt komend voorjaar. Eerder stond de oplevering gepland vóór de Vierdaagse.



"Helaas is dat niet haalbaar. Onder andere kozijnen en spullen voor de steigerbouwers kunnen door de toestand in Oekraïne niet tijdig geleverd worden", zegt Rob Cuppen, voorzitter van het Watersportcentrum.

De accommodatie bij de Spiegelwaal moet hét watersportcentrum van Nijmegen worden. Vijf clubs trekken erin: studentenroeivereniging Phocas, zeilclub De Loefbijter, windsurfvereniging Aeolus, kanoclub De Batavier en de Nijmeegse Reddingsbrigade.



De werkzaamheden zijn in volle gang. Het idee is al jaren dat de verenigingen samen voor een levendig watersportgebied gaan zorgen.



De recente vertraging is de zoveelste tegenvaller. Aanvankelijk zou het watersportcentrum er in 2017 komen. De realisatie was lastiger dan gedacht. Eind 2016 was de financiering nog niet rond en moest het bestemmingsplan worden aangepast. In 2018 haakte roeivereniging De Waal af als toekomstig gebruiker.

Gestegen bouwkosten

Later hinderden gestegen bouwkosten de voortgang: de gemeenteraad moest akkoord gaan met een investering van 4,35 miljoen euro, 350.000 euro meer dan gedacht. Ook was er vorig jaar nog geen grootverbruikersaansluiting op het elektriciteitsnet.

Dat er nu wéér vertraging is, kan op begrip rekenen van de verenigingen die straks gebruik gaan maken van het gebouw. Ook van studentenroeivereniging Phocas dat nu een verouderd botenhuis als onderkomen heeft.



"Dit is overmacht. Niemand kan hier iets aan doen. We zijn blij dat we wekelijks zien hoe er stappen worden gezet met de bouw", zegt bestuurslid Gijs Tolmeijer.