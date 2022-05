Een fiets of tien heeft de Yalla Foundation in Nijmegen tot nu toe kunnen geven aan Oekraïense vluchtelingen in de stad. Nog veel meer zijn er nodig.

In de Waalhaven verblijven sinds enkele weken 270 Oekraïners. Ze zijn ondergebracht op twee cruiseschepen van SijFa Cruises uit Malden, die speciaal voor deze opvang zijn aangemeerd.



Op korte termijn worden er nog enkele andere noodopvanglocaties geopend in de stad, waardoor het aantal vluchtelingen verder toeneemt. 'Een fiets zorgt ervoor dat deze vluchtelingen zelfstandig en makkelijker met de fiets naar school, werk en andere afspraken kunnen', schrijft Yalla Foundation.



De non-profitorganisatie vraagt daarom mensen die een fiets kunnen missen, deze donderdag tussen 18.00 en 19.30 uur af te geven op de parkeerplaats in de Waalhaven. Fietsdonateurs wordt gevraagd vooraf een mailtje te sturen aan fiets@yallafoundation.nl.



Wie wel een fiets ter beschikking heeft, maar niet op het gevraagde tijdstip naar de haven kan komen, kan een afspraak maken voor een ander moment. Ook in dat geval is een mailtje afdoende.