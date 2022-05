Het feest van zijn heiligverklaring werd twee weken terug in Rome al gevierd. Deze dinsdag doet Nijmegen het nog eens dunnetjes over. Met de onthulling van een plaquette eert de Radboud Universiteit zijn eigen heilige: voormalig hoogleraar Titus Brandsma.

Laten we ons niet al te egocentrisch opsluiten in onszelve

en ons blindstaren op het louter eigen belang,

maar beseffen,

dat we tot roeping hebben en daarin een groot geluk voor ons bestaat

dat wij anderen gelukkig kunnen maken.

Deze voor Brandsma karakteristieke tekst komt uit Vrede en Vredelievendheid, een toespraak die de Nijmeegse voormalig hoogleraar hield op 11 november 1931. Zijn woorden prijken sinds dinsdagmiddag op een plaquette aan een muur bij het Erasmusplein waar al langer ook een beeld van Titus Brandsma staat.

Deze voor Brandsma karakteristieke tekst komt uit Vrede en Vredelievendheid, een toespraak die de Nijmeegse voormalig hoogleraar hield op 11 november 1931. Zijn woorden prijken sinds dinsdagmiddag op een plaquette aan een muur bij het Erasmusplein waar al langer ook een beeld van Titus Brandsma staat.

We besteden vandaag niet alleen aandacht aan wie Titus Brandsma is geweest, maar vooral aan wat hij vandaag de dag voor ons betekent

Voorafgaand aan de onthulling van de tekst spraken diverse hoogleraren en rector magnificus Han van Krieken lovende woorden over hun vroegere collega. Ook burgemeester Hubert Bruls was via een videoverbinding present.

Met deze Titus Brandsma-middag deed de universiteit de feestelijkheden rondom de heiligverklaring op het Sint-Pietersplein in Rome van 15 mei nog eens dunnetjes over. "We besteden vandaag niet alleen aandacht aan wie Titus Brandsma is geweest, maar vooral aan wat hij vandaag de dag voor ons betekent", zegt een woordvoerder van de universiteit.

Literair baken

Bij de Titus Brandsma Kapel aan de Kroonstraat wordt dinsdag ook nog een 'literair baken' onthuld. Op die gedenksteen staat een tekst die Brandsma schreef in de Scheveningse gevangenis. Zijn cel daar herinnerde hem aan zijn kloosterkamer in het karmelietenklooster in de Nijmeegse wijk Doddendaal.

De verzetsheld werd op 19 januari 1942 opgepakt nadat hij al jarenlang had gewaarschuwd voor de gevaren van nazisme en rassenhaat. Omdat hij niet wilde meewerken aan door de Duitse bezetter opgelegde voorschriften, werd hij uiteindelijk gearresteerd. Hij overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekamp Dachau.