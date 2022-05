Voor zijn inzet voor de sterrenkunde heeft Nijmegenaar Marc Klein Wolt de Willem de Graaffprijs (48) gekregen.

Universitair docent Klein Wolt maakte de prijswinnende podcast De Man en de Maan, schuift aan bij radio- en televisieprogramma's, maakt videocolleges voor de Universiteit van Nederland en is directeur van het Radboud Radio Lab in Nijmegen. En dat allemaal om zijn grote passie sterrenkunde onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek.

Klein Wolt kreeg de driejaarlijkse prijs gisteravond tijdens de Nederlandse Astronomenconferentie. De jury van de prijs, goed voor een geldbedrag van 1500 euro, is 'zeer ingenomen met de grote impact en diversiteit van het werk van sterrenkundige duizendpoot.'

Terug naar de oerknal

Het Radboud Radio Lab waarvan Klein Wolt directeur is, ontwerpt en bouwt antennes en instrumenten voor radiotelescopen. In Man en de Maan volgen we hem tijdens zijn pogingen om een radiotelescoopantenne met een Chinese raket achter de maan te krijgen. Dankzij deze antenne lukt sinds 2018 iets wat vanaf aarde onmogelijk is: het opvangen van de alleroudste signalen uit het heelal, die van vlak na de oerknal.