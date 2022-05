Voor de tweede keer in tien dagen tijd zorgde een verwarde man voor tumult bij een appartementencomplex aan de Haydnstraat in Groesbeek. Hij dreigde al eerder uit het raam te springen, maandagavond zat hij opnieuw op de vensterbank op de derde verdieping.

Rond 16.30 uur werd de politie gealarmeerd dat een verwarde man uit het raam wilde springen vanaf de derde etage van het appartementencomplex.

De politie heeft de assistentie van de brandweer van Groesbeek ingeroepen en het hele gebied rondom de Haydnstraat met linten afgezet. Naast de politie - die met zo'n zeven patrouillewagens ter plaatse was - kwamen een opgeroepen arrestatieteam en een Quick Respons team van de Veiligheidsregio Utrecht ter plaatse.

Dat laatste team is gespecialiseerd in het redden van mensen op hoogte en zij hadden een springkussen voorhanden voor het geval dat de man zou springen.

Op het dak

Inmiddels was een onderhandelaar van de politie al enige tijd met de man aan het praten in de hoop dat hij naar binnen zou gaan. Diverse leden van het arrestatieteam troffen op het dak voorbereidingen om de man naar binnen te praten. Dat lukte rond 18.30 uur. Een lid van het arrestatieteam ging via het dak naar binnen zodat de man niet meer terug kon.

Om 18.45 uur was de reddingsoperatie voorbij. Het arrestatieteam heeft de man aangehouden en naar een gereedstaande ambulance gebracht, waar hij is onderzocht waarna hij is overgedragen aan de zorginstanties.

Tien dagen geleden zat de man ook een hele tijd in het kozijn, totdat de onderhandelaar erin slaagde om hem naar binnen te praten. Hij werd ook toen al overgedragen aan de zorginstanties.