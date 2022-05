De achterkant van het station in Nijmegen zal ingrijpend veranderen, en dus ook verkeersplein de Vijfknoop. Met gemengde gevoelens bij de bakker en de bloemist tot gevolg. "Dit baart ons wel zorgen."

Wie de stad niet goed kent, zal best even om zich heen kijken: wat is dit voor kruising? De Vijfknoop heet niet voor niets zo. Het verkeer komt uit vijf richtingen, maar omdat het om auto's en fietsers en voetgangers gaat, kun je het gevoel krijgen dat íedereen óveral vandaan komt. Van de Tunnelweg, de Krayenhofflaan, de Tweede Oude Heselaan, de Marialaan en de Koninginnelaan.



Dat gaat veranderen.

Fietsers wachten te lang

Het is onvermijdelijk, zegt het stadsbestuur. De westentree van het station wordt vernieuwd, er komt een fietsenstalling voor drieduizend fietsen en het oude UWV-gebouw maakt plaats voor nieuwbouwwoningen.

"Daardoor komt er in de toekomst nog veel meer verkeer, vanwege de woningbouw en ontwikkelingen rondom de westentree van het station. Het is op dit moment al een druk, ingewikkeld punt. Vijf wegen komen daar bij elkaar en dat levert knelpunten op. Fietsers staan vaak lang te wachten voor het verkeerslicht", zei wethouder Jan Wijnia (GroenLinks) eerder in deze krant.

De kans bestaat ook dat de Krayenhofflaan wordt afgesloten voor autoverkeer, het is de meest voor de hand liggende optie. Dan komt er een omleiding via de Kauwstraat.

Zorgen

"Het baart ons wel zorgen. Dat het mooi wordt, dat geloof ik wel. Het station wordt opgeknapt en dat smerige gebouw van het oude UWV gaat weg. Maar wat betekent het voor de wijk?", zegt Peter Jeukens van bakkerij De Bie.



Samen met bloemist Bloemsierkunst Krayenhoff houdt bakkerij De Bie een peiling onder klanten. Hoe vaak die nu is ingevuld en hoe lang de enquête nog doorloopt, is nog niet duidelijk. Donderdag staat er weer een gesprek met de gemeente op de agenda, zegt Jeukens.

'Geen laan meer'

De bloemist en de bakker vrezen dat de wijk rond de Krayenhofflaan in tweeën wordt gesplitst, 'wat niet goed is voor het saamhorigheidsgevoel'. Klanten moeten omrijden, en bezoekers van de bakker en de bloemist ook. De sfeer van de Krayenhofflaan wordt teniet gedaan, is de vrees. 'Het is dan geen laan meer'.

"Bovendien: waar moet iedereen straks parkeren? Onze klanten komen niet alleen uit Nijmegen, maar ook uit Wijchen en Beuningen en Ooij. Misschien omdat ons vak een uitstervend vak is, ik weet het niet. En hoe moeten onze toeleveranciers ons bereiken? Bussen en vrachtwagens kunnen elkaar nu al niet passeren'', zegt Jeukens. "Ik wil het hele plan niet tegenhouden, absoluut niet. Maar ik wil wel een werkbare situatie."