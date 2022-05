De nieuwe auto stond amper een maand op naam van de eerste eigenaar, toen hij zaterdag dwars door een hek ploegde, een woning ramde en in de tuin tot stilstand kwam.

Het ongeval gebeurde rond 20.45 uur op de Horstacker 12e straat in Nijmegen. De hoek van de woning is fors beschadigd en daardoor niet meer bewoonbaar. Een geluk bij en ongeluk: de woning staat op het moment leeg. De politie zal de eigenaar van de woning inlichten, zodat de schade kan worden hersteld.



Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. In de auto zaten vijf personen, meldt de politie. Alle inzittenden zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond.



De Jaguar I-Pace werd voor het eerst op naam gezet op 25 april van dit jaar. De volledig elektrische auto heeft een catalogusprijs van 94.605 euro en een topsnelheid van rond de 200 kilometer per uur.