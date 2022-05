Wie van de Stevenskerk houdt, kon zaterdag helpen bij de renovatie. Er wordt van alles geveild om die te betalen: een NEC-shirt, een gehaakte tekening van de Sint Steven maar ook kerkbanken.

De veiling trok in de ochtend een tiental belangstellenden, onder wie bekende Nijmegenaren als Hubert Hendriks en Hennie Linders (beter bekend als Henniesee). Hendriks kocht platen, een ets en een stoel gemaakt van violen. Linders had wel interesse in het kerkmeubilair.

De veiling, geleid door Heleen Wijgers van de Stevenskerk, duurde tot 15.00 uur. Eerder werden al tegels verkocht aan de kerk in Millingen.

De Stevenskerk is bezig met de renovatie en verduurzaming van de Noorder- en Zuiderkapel. Daar is geld voor nodig, en er moet ruimte gemaakt worden.

Het ging om spullen zonder historische waarde. Zo zijn de vierhonderd tegels - 50 bij 50 centimeter en een goede 15 kilo per stuk - pas na de oorlog in de Noorderkapel neergelegd. De eikenhouten trap, pas zo'n zeventig jaar geleden aangebracht, leidde naar het Clerinx-orgel in dezelfde kapel. Maar nu dat orgel is overgedaan aan een andere kerk zijn de treden overbodig.

Andere zaken die onder de veilinghamer gingen: twintig lampen, zo'n honderd dakleien, een aantal clichés (loden plaatjes gebruikt voor drukwerk), wat meubilair, prentkaarten en enkele schilderijtjes.