In Heumen treedt over anderhalve week een geheel nieuw college aan. Drie van de vier mannen waren wel eerder al wethouder, alleen in een andere gemeente.

Verkiezingswinnaar Democraten Gemeente Heumen, VVD en GroenLinks zijn het eens geworden over een coalitieakkoord voor de komende vier jaar. De partijen presenteren het document volgende week aan hun leden. Keuren die het goed, dan wordt het nieuwe college dinsdag 7 juni geïnstalleerd. Inhoudelijk wil woordvoerder Vincent Arts vóór de ledenraadplegingen nog niets kwijt over het nieuwe akkoord. De namen van de nieuwe wethoudersploeg zijn nu wel bekend. DGH levert twee bestuurders en VVD en GroenLinks elk één. Mookenaar Een verrassende naam in het nieuwe college is die van Pepijn Baneke (54). Die trad nog maar twee weken geleden af als wethouder Zorg, Welzijn en Duurzaamheid in buurgemeente Mook en Middelaar. Na een eerdere wethoudersperiode keerde hij twee jaar geleden terug in dat college, omdat partijgenoot Susan Doorenbos om medische redenen afscheid nam. De gewezen bouwer van film- en televisiesets is nu ook nog Statenlid in Limburg, maar stopt volgend voorjaar met die klus.