Roken bij een centrum voor mensen die geraakt zijn door kanker, dat is toch al lang uitgebannen? Niet dus. Maar vanaf dinsdag wel: dan verklaart het Marikenhuis in Nijmegen het gehele buitenterrein als rookvrije zone.

Het centrum volgt daarmee andere instanties waar veel patiënten komen, zoals ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Ook steeds meer plekken waar veel kinderen komen, zoals schoolpleinen en sportterreinen, zijn inmiddels verklaard tot no go-area voor rokers.

Steekproef

"Het is er eerder niet van gekomen", verklaart vicevoorzitter Wim van Beurden. "Een recente grote steekproef onder Nijmegenaren liet echter zien dat veel mensen positief staan tegenover een rookvrije zone bij zorginstellingen, zelfs driekwart van de rokers. Dat gaf ons het laatste zetje."

Hij hoopt dat de scoutingclub naast het Marikenhuis zich aansluit, zodat een groter terrein ontstaat waar roken taboe is. "Maar die is er nog mee bezig. Dinsdag is het Wereld Niet Roken Dag. Dat vonden wij een mooi moment om het bordje 'Rookvrij - op weg naar een rookvrije generatie' te onthullen."