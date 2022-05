Een aanrijding op de snelweg A73 bij Beers zorgt woensdagochtend voor een lange file. Een auto botste rond 7.40 uur door nog onbekende oorzaak met een vrachtwagen die mobile toiletten vervoert.

Het is kort na het incident niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Na de aanrijding was de weg in de richting Nijmegen enige tijd deels dicht.



Op het hoogtepunt was de vertraging bijna een uur. Volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat moet het verkeer richting Nijmegen kort voor 9.00 uur rekening houden met nog twintig minuten extra reistijd. De file had rond die tijd een lengte van 6,5 kilometer.



Bekijk hier de actuele situatie op de A73.