De automobiliste die dit weekend ernstig gewond raakte bij een aanrijding tussen twee personenauto's in Nederasselt, is aan haar verwondingen overleden. Het gaat om een tachtigjarige vrouw uit Groesbeek.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie desgevraagd.



Het ongeluk gebeurde zaterdag kort na 17.30 uur op de Broekstraat aan de rand van het dorp. De Suzuki van de gewonde vrouw kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een Audi.



Ook de bestuurder van de Audi raakte gewond. In allebei de auto's zat nog een persoon, deze inzittenden bleven nagenoeg ongedeerd. De politie zegt nog niets te kunnen zeggen over de toedracht van het ongeluk omdat het onderzoek nog niet is afgerond.