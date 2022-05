Leo Verhees (90) uit Nijmegen verkoopt al jaren Vierdaagse-items. De opbrengsten zijn voor het goede doel: Stichting Ruby and Rose. Hij hoopt dat de lopers die normaal langs zijn kraam komen, hem nu ook via internet vinden.

Verhees had zo'n dertig jaar een kraam met allerlei Vierdaagse-gadgets. Sinds zes jaar gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel: Ruby and Rose. "Zes jaar geleden kreeg m'n dochter kanker. Eierstokkanker. Na een behoorlijk lange strijd is ze daar in januari 2021 aan overleden. Stichting Ruby and Rose zamelt geld in om meer onderzoek te doen naar 'vrouwenkanker'."

Daarmee doelt Verhees op eierstokkanker en baarmoederhalskanker. Ruby and Rose is opgezet door Leon Massuger, gynaecoloog-oncoloog van het Radboudumc in Nijmegen. "Met het geld heeft hij veel onderzoek kunnen doen. Het is hem gelukt de levensverwachting van vrouwen die dit treft te verlengen."

Omdat nog veel onbekend is over deze soorten kanker, gaat Verhees door met geld inzamelen. Al doet hij dat dit jaar voor het laatst: "Ja, ik ben 90. Het wordt wat lastiger. Ik weet ook niet hoe lang ik nog heb. Maar ik wilde voor deze Vierdaagse toch nog een badge maken en verkopen."

Aandenken aan corona

De badge wordt vooral een aandenken aan de twee coronajaren waarin niet gelopen kon worden. Verhees staat normaal tijdens de Vierdaagse met een kraampje op de Wedren. "Ik heb geprobeerd het een en ander online te verkopen, maar dat is een gedoe. Ik heb maar 5 procent van de mensen weten te bereiken die ik gewoonlijk als klant heb. De meesten ken je van gezicht en je weet dat ze het leuk vinden om dingen van de Vierdaagse te verzamelen als aandenken, maar ik had geen adresboek. Ik hoop dat ik hen op deze manier bereik."

Verhees hoopt dat hij voor de laatste keer een mooi bedrag ophaalt. Niet alleen met badges. Hij heeft ook tegeltjes, gepersonaliseerde mokken én er is een speciale Vierdaagsewijn te koop bij de zaak Wijnplein aan de St. Annastraat. Ook daarvan gaat de opbrengst naar Ruby and Rose.

"Ik hoop dat ik wat kan bijdragen aan het onderzoek. Hopelijk kan ik zo, uiteindelijk, andere vrouwen het lot van mijn dochter besparen."

Kopen kan via vierdaagsebadges2022-editie104extra.nl/