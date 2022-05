Ondernemers in Nijmegen die in de schulden zitten of dreigen te komen, kunnen voor hulp binnenkort terecht bij een centraal punt van de gemeente. Vanwege de toegenomen kans om in de schulden te belanden, wil de gemeente het schuldhulpverleningstraject voor deze groep verbeteren.

Dat laat het stadsbestuur weten in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Adam Galijasevic. 'Zorgelijk' Als gevolg van de coronacrisis en het wegvallen van de steunpakketten gaat het aantal ondernemers dat kans maakt in de problematische schulden te belanden vermoedelijk stijgen. 'Een zorgelijke ontwikkeling', aldus de PvdA, die om die reden vragen stelde. Het gemeentebestuur deelt de zorgen. In Nijmegen meldden zich volgens de gemeente in de eerste vier maanden van dit jaar al 96 ondernemers met geldzorgen voor een hulptraject, meer dan afgelopen jaren. Mogelijk gaat het in de praktijk om veel meer mensen. Om de dienstverlening te verbeteren, komt er nu een Ondernemerspunt Geldzorgen. Vinger aan de pols "Hier kunnen ondernemers aankloppen met financiële vragen of als zij geldzorgen of problematische schulden hebben", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Medewerkers van het loket inventariseren de vraag, geven informatie en verwijzen de ondernemer door, als dat nodig is. "Tijdens het hele ondersteuningstraject houden de medewerkers ook een vinger aan de pols bij de ondernemers die vragen hebben." Tot nu toe konden ondernemers al terecht bij losse loketten van de gemeente. "Omdat niet alle ondernemers de gemeente weten te vinden, willen we de toegang laagdrempeliger maken." Het punt wil de gemeente in september realiseren. Eerst online, later ook met een fysiek loket.