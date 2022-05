Veel mensen beginnen woensdag aan een lang hemelvaartsweekend. Dat zorgt mogelijk voor een extra drukke avondspits, meldt de ANWB maandag. Volgens de verkeersorganisatie wordt het vooral druk op de routes naar de Veluwe, rond Arnhem/Nijmegen en op wegen in Noord-Brabant.

Rond 19.00 uur woensdagavond is het waarschijnlijk weer rustig op de weg. De ANWB verwacht op donderdag en vrijdag ook drukte op de wegen omdat veel mensen attractieparken en winkelcentra bezoeken.

Ook op wegen in het buitenland wordt het extra druk. Er worden lange files verwacht rond Antwerpen, Brussel en op de E40 richting de Belgische kust. In Frankrijk wordt er drukte verwacht rond Parijs en in Duitsland moeten automobilisten vooral rond Frankfurt, Neurenberg, München en de Duitse Oostzeekust rekening houden met vertraging.

In 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie, stond er op de avond voor Hemelvaart ruim 1000 kilometer file.