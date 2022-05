Het is een wat verborgen evenement achter de muren van het historische Beziendershuis aan de Nijmeegse Waalkade. Daar tekenen dit weekend zes striptekenaars 24 uur lang zes volledige stripalbums. Niet om te lachen, maar voor hogere doelen.

Koffie, het gezellig met elkaar maken en vooral ongeveer één keer per uur een pagina af hebben. Dat is de manier waarop de Nijmeegse striptekenaar Coco Ouwerkerk (artiestennaam 'Colourbee', haast een miljoen volgers op de app Webtoon) en haar collega's denken 24 uur lang zonder slaap te kunnen en in die tijd fatsoenlijke stripalbums af te leveren. "Maar we zijn nu vijfenhalf uur bezig en ik heb pas één pagina af'', verzucht ze.



"Normaal neem ik wel één of twee dágen per pagina. Het wordt dus nog doorwerken. We hadden wel een paar weken om ons voor te bereiden en schetsen te maken, maar ik heb het zó druk gehad. Ik weet nog niet eens helemaal hoe mijn verhaal eindigt."

Fast fashion

De zes tekenaars uit het hele land hebben voor de 24 Hour Comic Event elk een maatschappelijk thema meegekregen van de organiserende organisaties The Big Draw en Stiksoep.



De eerste probeert, onder meer met een jaarlijks festival in Nijmegen, (teken)kunst onder een groot publiek te brengen. De tweede is een Nijmeegse stichting die op creatieve wijze probeert mensen bewust te maken van, onder meer, het probleem van het vele plastic in de wereldzeeën en de zogenoemde fast fashion: goedkope, waar weinig duurzaam en mensvriendelijk gemaakte kleding.

Vier van de zes stripboeken gaan over die twee onderwerpen, eentje (die van Colourbee) over 'The Power of Otherness', oftewel 'anders zijn', en een over 'Come Back to Colour': de terugkeer van kleur in het leven na de coronatijd. Dat is ook het thema van het grote Nijmeegse Big Draw Festival in september.



Het is de bedoeling dat de strips daadwerkelijk worden uitgegeven. De tekenaars mogen dat zelf doen, maar de verhalen over plastic soep en fast fashion worden ook afgedrukt in het jubileumboek van Stiksoep, dat dit jaar tien jaar bestaat.

Live te bezoeken

Nieuwsgierige stripliefhebbers kunnen de verrichtingen van de tekenaars op internet live volgen. Zondag tussen 15.00 en 16.00 uur mogen ze het pop-upatelier in het Besiendershuis ook binnen. Daar treffen ze dan waarschijnlijk zes afgepeigerde kunstenaars, want die hebben hun 24 uur er dan net op zitten.