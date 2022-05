Een stukje van de Nijmeegse Waalkade verandert komende zomer in een beachvolleybalveld. Op 160 kuub gestort speciaal zand werken Nederlandse topspelers twee dagen lang een competitieronde van de Nederlandse Eredivisie af.

Het is de eerste keer dat de Eredivisie, die wordt gespeeld onder auspiciën van volleybalbond Nevobo, op de Waalkade neerstrijkt. Vorig jaar veranderde de locatie ook al in een sportstrand, maar dat was voor internationale World Tour wedstrijden. Destijds lagen er twee velden, nu komt er één.

De Waalkade is vorig jaar goed bevallen als toernooilocatie, zegt woordvoerder Tom van Steenis van de Eredivisie. "Spelers en publiek vinden het een prachtige plek, zeker met de gezellige terrassen in de buurt. Het kan zomaar dat we hier veel vaker terugkomen."

Het Waalkadeveld dient als uithangbord voor het toernooi. Verderop in de stad, op de beachvolleybalvelden van vereniging Aiolos op Sportpark Vossendijk, worden ook wedstrijden gespeeld. Aan de Eredidisie nemen twaalf vrouwen- en twaalf mannenteams deel.

Het veld op de Waalkade is in de dagen voorafgaand aan het toernooi beschikbaar voor scholen en bedrijfstoernooien.