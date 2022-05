Bewoners aan de Abeelstraat in Breedeweg keken vrijdagochtend vreemd op toen daar een automobiliste door de tuin van een woning reed en tegen de gevel tot stilstand kwam. Volgens de politie was de bestuurster, een 33-jarige vrouw uit Groesbeek, niet in het bezit van een rijbewijs.

Bij het eenzijdige ongeval vielen geen gewonden, maar de woning liep wel aanzienlijke schade op.

De bestuurster zou vanaf de Cyprusstraat de Abeelstraat op hebben willen rijden, maar in plaats daarvan belandde de automobilist in de tuin van nietsvermoedende bewoners. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Vermoedelijk raakte zij de macht over het stuur kwijt.

De gevel van de woning is door de klap zo ontwricht dat de voordeur niet meer dicht kan. De toegesnelde brandweer heeft daarop gekeken of er mogelijk sprake was van instortingsgevaar, maar dat bleek niet het geval.

Een bergingsbedrijf heeft de auto, die eveneens flink is beschadigd, uit de tuin moeten verwijderen. De bestuurster heeft een bekeuring gekregen omdat zij de weg opging zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs.