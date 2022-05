Saïda Aoulad Baktit wint dit jaar de Burgemeester Dalesprijs. De Nijmeegse prijs gaat elk jaar naar mensen of organisaties die opkomen voor de emancipatie van minderheden of de gelijke behandeling van achtergestelde groepen.

Aoulad Baktit verdient volgens het organiserende COC Regio Nijmegen de prijs 'vanwege haar tomeloze inzet om mensen met een niet-westerse cultuur tot hun recht te laten komen in de maatschappij'.

Moskeebestuur

Zo houdt ze voorlichtingsbijeenkomsten in wijkcentra over het Nederlandse zorgsysteem. Ook is ze betrokken bij het de-radicaliseringsbeleid in de Nijmeegse gemeenschap. Baktit, die met haar familie op haar vijfde van Marokko naar Nederland verhuisde, is een veelgevraagd spreekster op congressen en symposia. Ook werkte ze mee aan films over islam in de gezondheidszorg.

Als eerste vrouw werd ze daarnaast lid van een Nijmeegs moskeebestuur. 'Daarmee vervult ze een voortrekkersrol in de emancipatie van vrouwen', aldus de jury.

Het COC noemt Aoulad Baktit een echte verbinder. 'Iemand die graag in contact komt met mensen uit verschillende culturen en religies. Ze omarmt diversiteit in de meest brede zin van het woord.'

Uitreiking

De Burgemeester Dalesprijs is vernoemd naar Ien Dales, ex-minister en ex-burgemeester van Nijmegen van 1987 tot 1989. Zij streed voor emancipatie en gelijke rechten. De prijs is bestemd voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor gelijke behandeling van achtergestelde groepen en de bestrijding van discriminatie.

De uitreiking is op vrijdag 10 juni in het stadhuis, na de voordracht van de jaarlijkse Burgemeester Daleslezing. Daar krijgt Aoulad Baktit een oorkonde en een bedrag van 500 euro.