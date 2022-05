De hevige onweersbui van donderdagmiddag heeft schade aangericht aan een huis in Nijmegen-Noord. Hier sloeg de bliksem in, waarna er brand ontstond. Deze is inmiddels weer geblust. Ook op de Graafseweg in Nijmegen ging het mis.

De brand ontstond rond 15.00 uur in een huis aan de Terracottastraat in Nijmegen. De brandweer was snel aanwezig en kon de vlammen blussen. De brandweer meldt dat er niemand in het huis aanwezig was en er dus geen gewonden zijn gevallen. Wel was er veel rookontwikkeling. Er is nog niets bekend over de schade aan het huis.