Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een steekincident in de 24e straat Meijhorst in Nijmegen. Het slachtoffer is voor behandeling met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. Over de ernst van haar verwondingen is nog niets bekend.

De steekpartij gebeurde rond 22.00 uur en vond vermoedelijk plaats op de tweede verdieping van het appartementencomplex. Daar liepen meerdere agenten en was de balustrade gedeeltelijk afgezet. Over de toedracht van het incident of vermeende dader of daders is verder niets bekend. Dat is onderdeel van het lopende onderzoek dat wordt uitgevoerd door de recherche en de Forensische Opsporing. Rond het incident trok veel bekijks. Ook was er veel politie op de been in de Dukenburgse wijk. Een opgeroepen traumahelikopter is niet geland.