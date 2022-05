In de De Wetstraat in Nijmegen is afgelopen woensdagnacht een daar geparkeerde auto in vlammen opgegaan. De politie vermoedt dat er brandstichting in het spel is.

Bewoners van de De Wetstraat in de Nijmeegse wijk Heseveld zijn vanmorgen even voor 04.00 opgeschrikt door enkele harde knallen. Naar buiten kijkend zagen ze dat een op straat geparkeerde auto in lichterlaaie stond. Daarop hebben zij de hulpdiensten gebeld. De toegesnelde brandweer had de brand rap onder controle, maar de auto bleek inmiddels al niet meer te redden. Hoe de brand is ontstaan, kan de politie nog niet met zekerheid zeggen. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar volgens een agent is brandstichting de vermoedelijk oorzaak.