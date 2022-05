De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor het schietincident dinsdagmiddag in de Nijmeegse wijk Hatert. Het gaat om een 26-jarige man zonder vaste woon- en/of verblijfplaats.

De andere drie verdachten komen allemaal uit Nijmegen. Een van hen is aangehouden in het ziekenhuis, omdat zijn rol nog niet geheel duidelijk was, meldt de politie. Het gaat hierbij om een 25-jarige man. De andere twee verdachten zijn 17 en 21 jaar. Geen van hen is nog vrijgelaten.

De schietpartij gebeurde gister nabij het winkelcentrum in Hatert. De politie kreeg rond 13.45 uur een melding waarna agenten met behulp van een speciaal arrestatieteam een klopjacht begonnen. Meerdere woningen werden doorzocht, waardoor de hele wijk in rep en roer was. Bij het incident raakte een man raakte gewond.

De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is, omdat de relatie tussen de verdachten en de aanleiding van het schietincident nog onduidelijk zijn.