Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op een rotonde bij de Meerwijkselaan in Heilig Landstichting.

De man raakte daarbij gewond. Hij is met onbekend letsel per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De schade aan beide voertuigen viel mee. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.