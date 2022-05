De politie krijgt de laatste tijd meldingen over mannen die zichzelf bevredigen op de Bisonbaai in Ooij. Dat zouden ze in het zicht van andere bezoekers doen. Dat schrijven wijkagenten op Instagram.

De mannen zouden actief zijn rond het naaktstrand van de zwemgelegenheid in de uiterwaarde van de Ooijpolder. ‘Maar onzedelijke handelingen en vervelende opmerkingen passen hier niet bij!’

De politie vraagt slachtoffers meteen te bellen als zij onzedelijke handelingen zien of worden geïntimideerd. De wijkagenten vragen ook de verdachte tijdens dat gesprek in het oog te houden. ‘Onthoud het signalement van de verdachte of maak een foto. Samen maken we de Bisonbaai een veilige plek voor iedereen.’

Vorige week kwam al naar buiten dat het op één dag twee keer mis was gegaan bij de geliefde zwemplas in de uiterwaarden bij Nijmegen. Eerst zijn een zonnebadende vrouw en haar dochters (10 en 12) achtervolgd en bespied.

Later kreeg de politie een melding van een man die zichzelf op het naaktstrand bij de baai zou hebben bevredigd. Toen agenten een kijkje namen, bleek de vrije vogel echter gevlogen.

Het ging beide keren om iemand van middelbare leeftijd. ,,Omdat we helaas niemand hebben aangetroffen, is niet helemaal duidelijk of het om een en dezelfde man gaat”, stelde een politiewoordvoerder vorige week. ,,Maar het lijkt mogelijk.”

De politie benadrukte dat de voorbije maanden geen andere meldingen van grensoverschrijdend gedrag rond het zwem- en natuurgebied aan de Erlecomsedam te hebben gekregen. Inmiddels hebben wijkagenten dus vaker meldingen gekregen over verschillende mannen.