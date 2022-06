>Banner<

De beste manier om het nieuws van NU.nl te volgen? Via onze nieuwsapp. Die maakt jouw nieuwsoverzicht extra helder, toegankelijk en overzichtelijk. Zeker op je smartphone of tablet is onze app een must.

Waarom de NU.nl-nieuwsapp downloaden?

>> Het handigste nieuwsoverzicht van Nederland

>> Krijg altijd en overal de meest recente updates

>> Lees het laatste nieuws het eerst in onze app

>> Betrouwbaar, supersnel en gratis nieuws

>> Handiger op tablet en smartphone

>> Praat mee via NUjij

Download de NU.nl-nieuwsapp gratis in de Google Play Store (Android) of in de App Store (Apple).