Dit zijn de winnaars van de Gouden Kalveren 2017

Brimstone mocht de prijzen in ontvangst nemen voor beste film, beste regie, beste camera, beste production design, beste muziek en beste sound design.

De western, over een demonische priester die het op een onschuldig meisje heeft gemunt, kreeg in totaal negen nominaties.

Tonio, naar het boek van A.F.T van der Heijden, leek met zeven nominaties aanvankelijk ook goed in de prijzen te vallen. Toch werd er voor die film 'slechts' één beeldje in de wacht gesleept, voor beste montage.

Acteursprijzen

Bij de acteursprijzen viel Brimstone opvallend buiten de boot. Het beeldje voor beste acteur ging naar Peter Paul Muller in Bram Fischer, voor zijn vertolking van de advocaat die Nelson Mandela in de jaren zestig voor de doodstraf behoedde.

Dit was een opvallende bekroning; Pierre Bokma was absolute favoriet in deze categorie voor zijn hoofdrol in Tonio.

Alle prijzen

Bij de 37e editie van de Gouden Kalveren werden in totaal twintig beeldjes uitgereikt in de Stadsschouwburg in Utrecht. NU.nl zet alle winnaars voor je op een rij.

Beste Korte Documentaire

Snelwegkerk - Elsbeth Fraanje

Beste Korte Film

Nu of Nooit! - Polska Warrior - Camiel Schouwenaar



Beste Actrice Televisiedrama

Abbey Hoes - Petticoat



Beste Acteur Televisiedrama

George Tobal en Majd Mardo - One Night Stand XII - Jungle



Beste Televisiedrama

De zaak Menten - Tim Oliehoek



Beste Interactive

Horizon Zero Dawn - Guerilla Games

Beste Lange Documentaire

De kinderen van juf Kiet - Petra Lataster-Czisch, Peter Lataster



Beste Sound Design

Herman Pieëte - Brimstone



Beste Muziek

Tom Holkenborg - Brimstone



Beste Montage

Sander Vos - Tonio



Beste Production Design

Floris Vos - Brimstone



Beste Camera

Rogier Stoffers - Brimstone



Beste Vrouwelijke Bijrol

Marie-Louise Stheins - Waldstille



Beste Mannelijke Bijrol

Mohammed Azaay - Layla M.



Beste Actrice

Nora El Koussour - Layla M.



Beste Acteur

Peter Paul Muller - Bram Fischer



Beste Scenario

Jean van de Velde - Bram Fischer



Beste Regie

Martin Koolhoven - Brimstone



Beste Film

Brimstone - Els Vandevorst voor N279 Entertainment, Uwe Schott voor X Filme Creative Pool Entertainment

Publieksprijs

Mees Kees Langs de lijn - Aniëlle Webster