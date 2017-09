Marie-Louise Steihns wint Gouden Kalf voor beste vrouwelijke bijrol

Stheins nam het op tegen Carice van Houten (Brimstone) en Antoinette Jelgersma (Riphagen).

Van Houten liet eerder in gesprek met NU.nl weten het "heel leuk" te vinden als Stheins zou winnen. "Ik ken haar persoonlijk en ik gun het haar van harte."

De Game of Thrones-actrice had zin om haar Nederlandse collega's weer te zien. "Ik kom vast mensen tegen die ik al heel lang niet gezien heb omdat ik thuis op de bank borstvoeding lag te geven."

De prijs voor beste mannelijke bijrol ging naar Mohammed Azaay voor zijn rol in Layla M.

Zaak Menten

De zaak Menten van regisseur Tim Oliehoek sleepte vrijdagavond het Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama. Abbey Hoes won het Kalf voor Beste Actrice Televisiedrama gewonnen voor haar rol in de televisieserie Petticoat.

Hoes nam het op tegen Lies Visschedijk (Soof 2) en Hadewych Minis (Hollands Hoop 2). "Bedankt voor de koe", zei de actrice in plat Gronings - toepasselijk voor haar rol in de serie.

Het Gouden Kalf voor Beste Acteur Televisiedrama ging naar George Tobal en Majd Mardo voor Jungle, over twee Syriërs in het vluchtelingenkamp in Calais.

De Kinderen van Juf Kiet

De Kinderen van Juf Kiet van Petra en Peter Lataster werd bekroond met het Gouden Kalf voor de beste documentaire.

Voor de documentaire, die in de arthouse-bioscopen een grote hit was, volgden de makers een jaar lang de Brabantse juf Kiet. Zij leidt een klasje met migrantenkinderen die hun best doen zich snel aan te passen aan de Nederlandse samenleving.

Publieksprijs

De vierde film over Mees Kees ontving het Gouden Kalf van het Publiek. Mees Kees langs de lijn kreeg van het publiek, dat de stem uitbracht via de website van het Nederlands Film Festival, de voorkeur boven de andere twee genomineerden, Soof 2 en Onze Jongens.

Een verrassende uitslag: van de drie films trok Mees Kees 4 de minste bezoekers. De drie titels maakten kans op de award omdat zij de meest succesvolle vaderlandse producties van het afgelopen jaar waren.

De prijs werd op RTL4 uitgereikt aan hoofdrolspeler Leendert de Ridder. De acteur nam voor de vierde film het stokje over van acteur Willem Voogd, die de rol van de populaire stagiair drie maal vertolkte.

Bij de 37e editie van de uitreiking worden in totaal twintig beeldjes uitgereikt.