Nominaties Gouden Kalveren 2013

Hier volgen alle nominaties voor de Gouden Kalveren 2013.

Beste Korte Documentaire

Astrid Bussink voor Achter de Toren

Erik van Lieshout voor Janus

Willem Baptist voor Wild Zwijn

Beste Lange Documentaire

Simonka de Jong voor The Only Son

Diego Gutierrez voor Parts of a Family

Esther Hertog voor Soldier on the Roof



Beste Korte Film

Sonja Wyss voor Greifensee

Guido van der Werve voor Nummer Veertien, Home

Michiel ten Horn voor Vingers



Beste Televisiedrama

Boris Paval Conen voor Exit

Theu Boermans voor De Prooi

Mijke de Jong voor Warriors (aflevering Van God Los)



Beste Actrice in een Televisiedrama

Noortje Herlaar voor haar rol in Moeder ik wil bij de Revue

Monic Hendrickx voor haar rol in Penoza II

Mariana Aparicio Torres voor haar rol in Warriors (aflevering Van God Los)



Beste Acteur in een Televisiedrama

Issaka Sawadogo voor zijn rol in In het Niets

Fedja van Huêt voor zijn rol in Overspel II (niet aanwezig, in het buitenland)

Pierre Bokma voor zijn rol in De Prooi



Beste Geluid

Peter Warnier voor How to describe a Cloud

Peter Warnier voor De Wederopstanding van een Klootzak

Michaël Sauvage voor Wolf



Beste Muziek

Djurre de Haan voor De Ontmaagding van Eva van End

New Cool Collective voor Toegetakeld door de Liefde

Gino Taihuttu voor Wolf



Beste Production Design

Elsje de Bruijn voor Boven is het Stil

A.M.C. Fok voor Toegetakeld door de Liefde

Lieke Scholman voor Wolf



Beste Camera

Richard van Oosterhout voor &Me

Frank van den Eeden voor Boven is het stil

Lennart Verstegen voor Wolf



Beste Montage

Katharina Wartena voor Boven is het Stil

Marc Bechtold voor Milo

Wouter van Luijn voor Wolf



Beste Vrouwelijke Bijrol

Annet Malherbe voor haar rol in Borgman

Georgina Verbaan voor haar rol in De Marathon

Jacqueline Blom voor haar rol in De Ontmaagding van Eva van End



Beste Mannelijke Bijrol

Jacob Derwig voor zijn rol in Alles is Familie

Wim Opbrouck voor zijn rol in Boven is het Stil

Martin van Waardenberg voor zijn rol in De Marathon



Beste Actrice

Hadewych Minis voor haar rol in Borgman

Yootha Wong-Loi-Sing voor haar rol in Hoe duur was de Suiker

Vivian Dierickx voor haar rol in De Ontmaagding van Eva van End



Beste Acteur

Stefan de Walle voor zijn rol in De Marathon

Ton Kas voor zijn rol in Matterhorn

Marwan Kenzari voor zijn rol in Wolf



Beste Scenario

Kim van Kooten voor Alles is Familie

Alex van Warmerdam voor Borgman

Alex Pitstra en Thijs Gloger voor Die Welt



Beste Regie

Alex van Warmerdam voor Borgman

David Verbeek voor How to describe a Cloud

Jim Taihuttu voor Wolf



Beste Film

Borgman - Marc van Warmerdam voor Graniet Film

Boven is het stil - Stienette Bosklopper voor Circe Films en Els Vandevorst voor N279 Entertainment

Wolf - Julius Ponten voor Habbekrats



Gouden Kalf voor de UPC Publieksprijs

Het Bombardement van Ate de Jong

Daglicht van Diederik van Rooijen

De Marathon van Diederick Koopal



Prijs van de Nederlandse Filmkritiek

Houdt God van Vrouwen van Emile Rouveroy van Nieuwaal

De Marathon van Diederick Koopal

De Ontmaagding van Eva van End van Michiel ten Horn