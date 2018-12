Ben jij gek van NBA-basketbal? Sport1 en NUsport bieden je een unieke kans om dit jaar te gast te zijn bij de NBA-finals. Vlucht, hotel, vervoer en natuurlijk kaartjes voor één van de wedstrijden van de Finals zijn voor je geregeld. Je mag ook iemand meenemen.



Beantwoord de onderstaande vijf vragen, uit de foutloze inzendingen wordt één winnaar gekozen:

Vraag 1 - Hoe vaak won Derek Fisher een NBA-titel?

A 2 keer

B 3 keer

C 4 keer

D 5 keer

Vraag 2 - Welk team werd het vaakst NBA-kampioen?

A Los Angeles Lakers

B Chicago Bulls

C Boston Celtics

D San Antonio Spurs

Vraag 3 - Wie was de jongste speller in de NBA-historie die werd gekozen als MVP van het reguliere seizoen?

A Kobe Bryant

B Derrick Rose

C Tim Duncan

D LeBron James

Vraag 4 - In welk jaar werd de National Basketball Association (NBA) opgericht?

A 1906

B 1926

C 1946

D 1966

Vraag 5 - Hoeveel verschillende divisies telt de NBA?

A 2

B 4

C 6

D 8

Het is niet meer mogelijk om aan deze actie mee te doen, de winnaar ontvangt bericht!

Regels voor deelname:

- deelname aan deze actie geldt niet voor werknemers van de NBA en NBA geassocieerde bedrijven.

- de sponsor, adverteerbedrijven en promotiebedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijke letsel of schade aan eigendommen die kunnen voortkomen uit deelname aan deze promotie. Verder is de NBA niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade aan derden die voort kan komen door deelname aan deze wedstijd.

- door deelname en het accepteren van deze prijs stemt de deelnemer toe tot het gebruik van zijn/haar portret en eventueel stemgeluid. Dit zal zonder compensatie mogen worden gebruikt voor eventuele promotionele activiteiten.

De voorwaarden zoals deze voor Sanoma Media zijn opgesteld gelden ook voor Sport1 – United Football Broadcasting BV