Wat gebeurde er terwijl De Klassieker stillag? 'John sprak vanuit zijn hart'

Het leek een reële optie om de halve finale van het KNVB-bekertoernooi tussen Feyenoord en Ajax woensdag niet uit te spelen, maar na een afkoelingsperiode van dertig minuten ging de bal gewoon weer rollen in De Kuip. Wat gebeurde er in dat half uur? Een reconstructie aan de hand van verhalen van spelers en trainers.

Davy Klaassen had zelf niet helemaal door wat er aan de hand was. Hij voelde iets hard tegen zijn hoofd komen, maar verder voelde hij vooral boosheid. "Ik hoorde een Feyenoord-speler roepen dat ik moest opstaan. Toen werd ik echt kwaad", keek hij een half uur na De Klassieker terug op het moment in de 62e minuut. "Ik dacht: wat gebeurt hier allemaal?"

De middenvelder van Ajax was tijdens een opstootje bij de zijlijn op zijn achterhoofd geraakt door een aansteker die werd gegooid vanuit het publiek. Hij had een flinke wond. "Een speler van Feyenoord vertelde me dat ik even naar mijn hoofd moest kijken. Toen merkte ik pas dat het bloedde. En daarna was vrij snel duidelijk dat we naar binnen gingen."

Scheidsrechter Allard Lindhout sommeerde beide ploegen van het veld te gaan, aanvankelijk tot onbegrip van Orkun Kökçü. De Feyenoord-aanvoerder bekvechtte met Ajax-captain Dusan Tadic. Ze stonden zelfs even met de hoofden tegen elkaar.

Kökçü: "Ik dacht in eerste instantie dat we vanwege het opstootje naar binnen moesten. Daardoor reageerde ik iets te heftig tegen de scheidsrechter. Toen ik zag wat de daadwerkelijke reden was, begreep ik het. Klaassen was geraakt. Dat mag niet gebeuren."

'Er moest alleen vaseline op mijn hoofd'

Eenmaal in de kleedkamer zag trainer Arne Slot verslagen Feyenoord-spelers zitten. En dat had volgens hem twee redenen. "Ten eerste omdat we niet lang daarvoor weer op achterstand waren gekomen. En ten tweede door het incident. Dat hakte er wel in."

Ondertussen vond ergens anders in het stadion overleg tussen de leiding van beide clubs en instanties plaats. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was weg van zijn stoel in het stadion, achter de perstribune. Ook hij was bezig met de vraag of de wedstrijd, die in de beginfase vanwege zwaar vuurwerk en extreme rookontwikkeling ook al was stilgelegd, nog moest worden hervat. Maar in de spelersgroep van Ajax was dat volgens trainer John Heitinga geen moment punt van discussie.

Heitinga: "We wilden allemaal door. De staf, de spelers en de directie ook. En Klaassen ook, dat was voor mij het belangrijkste." De middenvelder had nog wel last van zijn hoofd, maar hoefde niet gehecht te worden. Klaassen: "Het gat was gelukkig niet zo groot. Er ging alleen vaseline op."

In de kleedkamer van Ajax was het wel drukker dan gebruikelijk. Algemeen directeur Edwin van der Sar, perschef Miel Brinkhuis en technisch manager Klaas-Jan Huntelaar waren even aanwezig om de spelers bij te praten. Heitinga: "Voor mij was het zaak rust te creëren in de kleedkamer. Dus zo snel mogelijk iedereen er weer uit, zodat we alleen met de spelers waren. Er moest focus blijven op de wedstrijd, we hadden het gevoel dat we hier konden winnen."

'Hij moest iedereen bewust maken van de ernst'

Heitinga instrueerde fysiektrainer Alessandro Schoenmaker alvast na te denken over een korte warming-up, voor als het duel weer verder zou gaan. Bij Feyenoord kreeg een van de assistenten een heel andere opdracht. John de Wolf werd door de directie van de Rotterdammers gevraagd het publiek toe te spreken. "John moest iedereen bewust maken van de ernst van de situatie", zei algemeen directeur Dennis te Kloese. "En dat deed hij vanuit zijn hart."

"Gebruik je verstand", riep De Wolf, terwijl hij naar zijn hoofd wees. 22 minuten nadat de spelers naar binnen waren gegaan, liep de clubicoon alleen over het veld met een microfoon in zijn hand. "Zorg dat er niks meer op het veld gegooid wordt", benadrukte de assistent-trainer, die daar een vloek aan toevoegde.

"Volgens mij heeft John in zijn eigen bewoordingen duidelijk gemaakt wat hij ervan vond", zag Slot. "Dat deed hij goed, denk ik."

Slot zelf was op dat moment niet bezig met het publiek, maar met zijn spelers. "Het klinkt misschien gek, maar zij hadden die aansteker niet gegooid. De spelers moesten waarschijnlijk door en wilden nog winnen. En dan verdienen ze een trainer die zegt wat ze moeten doen."

'Tadic zei dat Ajax dan niet verder zou spelen'

Slot had er op dat moment begrip voor gehad als Ajax niet verder had willen spelen, maar de uitkomst van het overleg elders in het stadion was anders. Te Kloese kwam nog even in de kleedkamer van Feyenoord, waarna Kökçü zich net als Tadic in de kamer van scheidsrechter Lindhout moest melden.

De arbiter vertelde de aanvoerders dat de wedstrijd zou worden hervat met een indirecte vrije trap voor Feyenoord, maar daar was Tadic het niet mee eens. Kökçü: "Tadic zei dat Ajax toch niet verder zou spelen als wij echt een vrije trap zouden krijgen. Dat werd nog even discussie. Al had ik niet het idee ze echt zouden stoppen."

Een paar minuten later werd De Klassieker daadwerkelijk hervat, op de manier waarop Tadic het wilde. Zonder Feyenoorder in de buurt liet Lindhout de bal voor de voeten van Ajax-rechtsback Jorge Sánchez vallen. Die schoot hem meteen naar voren en zo ging het verder.

De Kuip zat op dat moment nog even vol als toen de wedstrijd een half uur eerder gestaakt werd. Alleen de vermoedelijke gooier van de aansteker was inmiddels ingerekend. Gescoord werd er niet meer.