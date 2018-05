'Muziekgames sporen kinderen aan niets te leren'

“Het zorgt ervoor dat steeds minder mensen zich toewijden aan het leren spelen van een instrument. Ik vind dat erg jammer dus ik ben zeker geen voorstander van dat soort dingen”, aldus de basgitarist die in 1992 uit de Rolling Stones stapte.

Nick Mason, drummer van Pink Floyd, is in het interview iets genuanceerder over de games, maar laat weten het grotendeels met zijn collega eens te zijn.

“Het is een interessante nieuwe ontwikkeling. Maar het irriteert me om mijn kinderen het te zien spelen. Als ze net zoveel tijd zouden besteden aan het oefenen van gitaarspelen zouden ze nu al verdomd goed zijn”, aldus Mason.

Suffig

Vandaag wordt echter duidelijk dat Paul McCartney aanvankelijk evenmin zeer positief was over een Rock Band-game van The Beatles. Zo zei hij in een interview met The Guardian namelijk: “Tijdens de demonstratie stonden een paar volwassenen een beetje suffig met de plastic gitaartjes naar een scherm te spelen”, zegt hij.

“En wij hadden zoiets van, ‘Yeah, ok… Het ziet er gewoon uit als een hele slechte band.’ Maar toen zeiden zei: ‘We kunnen echt iets geweldigs maken met The Beatles.’ Dus dat intrigeerde Ringo en mij wel. De aanvankelijke scepsis was er ook alleen om er zeker van te zijn dat we geen enorme fout begingen”, aldus Paul McCartney.

Bandleden

Mochten de overige bandleden John Lennon en George Harrison nog leven dan waren ze volgens McCartney zeer tevreden geweest met het resultaat in The Beatles: Rock Band.

“Ik denk dat ze het erg leuk hadden gevonden. Volgens mij zouden ze het doel er wel van kunnen inzien.”