De bitterzoete liefde van The Handsome Family

Brett en Rennie Sparks zitten samen op de bank in hun huis in Albuquerque, na een tour die ze tot in Nieuw-Zeeland bracht. Brett: "We luisterden tijdens die tournee veel naar The Platters, een vocal group uit de jaren vijftig. Daarmee is het idee voor dit album ontstaan. We wilden niet weer een countryplaat vol dood en verderf maken. We werden 'The Addams Family van de country' genoemd. Misschien moet je dan zachtjes aan wat anders gaan doen, haha. Deze plaat moest romantisch zijn à la de jaren vijftig. De liedjes van The Platters zijn spiritueel en goddelijk. Ze gaan over iets groters en overstijgen daarmee het gewone liefdesliedje. Maar: killing is easy, love is hard. Dus we hebben onszelf heel wat op de hals gehaald. Waarschijnlijk gaat de volgende plaat gewoon weer gezellig over de dood."

"Ook de muziek wilde ik stilistisch anders aanpakken. Meer diversiteit. Ik heb altijd een zwak gehad voor oude jazz. Ik luister veel naar artiesten als Django Reinhardt. Elke plaat van The Handsome Family heeft zo'n nummer met een tumtum-tumtum-ritme. Op de vorige was dat 'After We Shot the Grizzly'. Ik maak graag neppe, witte jazzsongs."

Eng of zoet

Het nummer 'A Thousand Diamond Rings' lijkt exemplarisch voor het romantische concept te zijn. Op elke vorige plaat zou dit nummer donker ingekleurd worden tot een typsiche ghost townsong. Op Honey Moon echter glinstert het gebroken glas dat in de stoffige straten van het beschreven stadje ligt als duizend diamanten ringen. Rennie: "Je kunt hetzelfde beeld eng of zoet maken. Je kan meerdere kanten op met gebroken glas; dat vind ik het machtige van schrijven. Liefdesliedjes kunnen mysterieus zijn en over meer dan de liefde tussen twee mensen gaan. Ze kunnen op een hoger plan over verlangen gaan. Mijmerende liefdesliedjes zijn zo krachtig dat ze de wereld kunnen veranderen."

Het echtpaar heeft altijd een heldere taakverdeling gehad en op Honey Moon is dat niet anders. Rennie schrijft de songteksten en verzorgt de achtergrondvocalen, terwijl Brett met zijn bariton de zangpartijen voor zijn rekening neemt. Rennie: "Zo werken we altijd. Ik begin met de teksten, en dan pakt Brett de melodie aan. De argumenten over een liedje kunnen dan tussen ons heen en weer gaan. We discussiëren vooral veel over hoe je iets uit moet spreken. Dat komt omdat Brett uit Texas komt en ik uit New York."

Tassenobsessie

Glinsterend, gebroken glas of bibberende plastic tassen, het zijn twee voorbeelden van een heel scala aan beeldende details die Rennie Sparks in haar teksten aantrekt. "Ik ben een writer of details. Ik ben geobsedeerd door plastic tassen. Ook omdat ik het zo zonde vind hoeveel geld er met al dat plastic wegwaait. Soms zie ik zoiets op straat gebeuren en schrijf ik het direct op, soms word ik midden in de nacht wakker en denk dan dat ik iets met een plastic tas moet, haha. Ik denk dat ik terugkerende thema's heb. Als je een liedje over zwaluwen schrijft, betekent dat niet dat je dan nooit meer over die vogels mag schrijven. Ik heb wat met die prachtige dieren. Er zitten er hier nogal wat in de buurt. Ik ben bezig met wat er met de aarde gebeurt."

Brett: "Rennie is nogal into natuur. Ze schildert dode dieren. Het artwork bij deze plaat is ook van haar hand. We houden ons daarnaast bezig met de Romantiek: met Schubert en met de cultstatus die je aan de natuur kunt hangen." Rennie: "De natuur is wreed, stil en schoon tegelijk. Je kunt je erin isoleren. Ik denk dat de meeste mensen in Amerika er geen oog voor hebben. Hier is iedereen bezig met of ze wel genoeg verdienen om fiks te kunnen blijven shoppen."

Dat er zo'n grote aandacht van het duo naar de benadrukking van emoties en drama uitgaat, wil niet zeggen dat er niks te lachen valt. Ook nu weer ontbreekt de 'Handsome-humor' niet. Zo onthult het stel in 'Wild Wood' het geheim van een goed huwelijk: "We can dress in skins, wrap our feet in bark / And you can growl at me or hit me with a rock." Rennie: "Humor is een deel van het leven. In de grootste ellende zit altijd nog wel iets grappigs. Ik ben altijd op zoek naar dat bitterzoete stukje."

Meer audio/video, concertdata en achtergronden van The Handsome Family vind je bij KindaMuzik.