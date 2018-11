Nothing But Thieves zanger luistert eindelijk naar zichzelf

Sinds hun debuut in 2015 lijkt het voor de wind te gaan met de Britse rockband Nothing But Thieves. Achter de schermen ging het echter niet altijd even goed, vooral niet met zanger Conor Mason, die een periode van depressie en mentale onrust doormaakte. Op plaat twee, Broken Machine (2017), komt dit ook naar voren in de muziek en Mason sprak vervolgens openhartig over zijn problemen. Inmiddels zit de zanger weer lekker in zijn vel en is hij blij dat hij heeft geleerd van wat hij heeft meegemaakt. Het belangrijkste, aldus Mason, is om goed te blijven luisteren naar jezelf.