Met vandaag en morgen twee uitverkochte shows in de AFAS Live en een nieuw album begin volgend jaar is Within Temptation sterker terug dan ooit. Toch leek het daar lange tijd niet op. "Ik vroeg me af of ik de energie kon opbrengen om het weer volledig op te pakken", aldus zangeres Sharon den Adel.

Na het voorlaatste album Hydra uit 2014 maakte de zangeres van Within Temptation persoonlijk een moeilijke periode door. Haar vader overleed en de muziek die uit haar kwam, deed in de verste verte niet denken aan de muziek van Within Temptation. Die muziek vond zijn weg in een intiem soloalbum My Indigo, dat eerder dit jaar verscheen.

My Indigo

"Pas toen het schrijfproces van My Indigo ten einde was, kwam er ruimte voor andere emoties", legt Den Adel uit. "Toen kon ik weer nieuw vuur vinden in Within Temptation, maar wel op een andere manier".

Anders

Muzikaal klinkt nieuwe album Resist moderner en tekstueel is Den Adel veel directer. "Vroeger waren de teksten heel metaforisch, nu zeg ik het veel meer zoals het is", lacht Den Adel. "In Holy Ground zing ik bijvoorbeeld 'It's been a while since I told you that I hate you'. Dat zou ik vroeger nooit geschreven hebben."

Within Tempation staat vrijdag 23 en zaterdag 24 november in een uitverkochte AFAS Live.