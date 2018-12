Frontvrouw Pale Waves heeft moeite met bekendheid

Bekendheid is niet voor iedereen weggelegd, maar als frontvrouw van een succesvolle indiepopband ontkom je er moeilijk aan. Van nature is Heather Baron-Gracie, van de Britse band Pale Waves, naar eigen zeggen graag veel alleen, en heeft ze moeite met het feit dat ze steeds meer in de belangstelling is komen te staan. Gelukkig is het lang niet zo erg als bij een Justin Bieber of Taylor Swift, geeft Baron-Gracie toe. Ze heeft dus nog even om aan alle aandacht te wennen, want haar ambitie wordt er beslist niet minder op.