Pianist en zanger Jon Batiste heeft z'n sporen al verdiend in de muziek. Zo studeerde hij aan het prestigieuse Julliard, bracht hij meerdere albums uit en is hij sinds 2015 de huisband van The Late Show with Stephen Colbert. Ondanks dit alles voelt de muzikant uit New Orleans zich herboren met het album Hollywood Africans, waarop hij voor het eerst zijn echte identiteit naar voren laat komen.