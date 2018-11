Douwe Bob 'openhartig' op nieuw album

Na een heftige break-up ging singer-songwriter Douwe Bob misschien wel door de zwaarste periode van zijn leven. Hoewel het moeilijk was, besloot hij op een openhartige en eerlijke wijze zijn ervaringen te delen op wat uiteindelijk de nieuwe plaat The Shape I'm In is geworden. Hij moest met een strenge blik naar zichzelf kijken en waar nodig door het stof gaan. Niet voor de luisteraar of wie dan ook, maar enkel om het liedje zo eerlijk mogelijk te houden.