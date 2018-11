Sofie Winterson leerde op eigen benen staan op nieuw album

Even leek het alsof Sofie van Dijck, beter bekend als Sofie Winterson, er helemaal alleen voor stond. Jaren eerder al gingen The Souldiers uit elkaar, en terwijl zus Cato en broer Joost samen het inmiddels enorm populaire My Baby oprichtten, sloeg zij haar eigen weg in. Afgelopen jaar liep dan ook nog haar relatie van elf jaar liep op de klippen en had ze geen band om zich heen. Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, zag de muzikant dit als een uitgelezen kans om erachter te komen waar ze zelf toe in staat was. Sophia Electric is het resultaat.