Zangeres Jennie Willemstijn (Jennie Lena) maakte furore met haar versie van Who's Lovin' You tijdens de auditieronde van The Voice of Holland. Drie jaar later is To Be Honest - haar eerste album na The Voice - dan eindelijk af. Het was belangrijk voor de zangeres om geen concessies te doen en in plaats daarvan goed te luisteren naar haar eigen gevoel.